Россиянин переписывался с террористами в Сирии и готовил массовое убийство

Злоумышленника задержали силовики.

Как передает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России, россиянин планировал в Москве теракт. Взрыв должен был прогреметь в людном месте. В сообщении уточняется, что мужчина намеревался подорвать СВУ в июле.

Силовики обнаружили тайник, где хранились компоненты самодельной бомбы. Также в гаджетах нашли переписку с террористами, которые находятся в Сирии.

Следственное управление ФСБ завело уголовное дело, расследование продолжается.