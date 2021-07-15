Планировался взрыв в людном месте: в Москве предотвратили теракт

Россиянин переписывался с террористами в Сирии и готовил массовое убийство

 Злоумышленника задержали силовики.

Как передает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России, россиянин планировал в Москве теракт. Взрыв должен был прогреметь в людном месте. В сообщении уточняется, что мужчина намеревался подорвать СВУ в июле.

Силовики обнаружили тайник, где хранились компоненты самодельной бомбы. Также в гаджетах нашли переписку с террористами, которые находятся в Сирии.

Следственное управление ФСБ завело уголовное дело, расследование продолжается.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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Гость278978
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Да везде в людных местах должны быть видеокамеры. И враг не навредит.
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