Сейчас за жизнь школьницы борются врачи

В Подмосковье девятилетняя девочка выпала из окна, оперевшись на москитную сетку.

ЧП произошло в поселке Визендорф Пушкинского городского округа. Сейчас за жизнь школьницы борются врачи. Она находится в реанимации. У пострадавшей были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб спины, сотрясение головного мозга. Предположительно, она вывалилась головой вниз.

Падение произошло, когда мама девочки занималась своими делами, а сама ученица была на втором этаже. В один момент отец пострадавшей услышал хлопок, выглянул и увидел, как его дочь лежит под окнами, прижимая к себе москитную сетку, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Девочка так и не пришла в себя. Врачи делают очень осторожные прогнозы.

По факту случившегося назначили проверку. При этом семья не стоит на профилактических учетах в соцслужбах и в местных органах правопорядка.