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В Подмосковье девятилетняя девочка выпала из окна, оперевшись на москитную сетку.
ЧП произошло в поселке Визендорф Пушкинского городского округа. Сейчас за жизнь школьницы борются врачи. Она находится в реанимации. У пострадавшей были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб спины, сотрясение головного мозга. Предположительно, она вывалилась головой вниз.
Падение произошло, когда мама девочки занималась своими делами, а сама ученица была на втором этаже. В один момент отец пострадавшей услышал хлопок, выглянул и увидел, как его дочь лежит под окнами, прижимая к себе москитную сетку, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Девочка так и не пришла в себя. Врачи делают очень осторожные прогнозы.
По факту случившегося назначили проверку. При этом семья не стоит на профилактических учетах в соцслужбах и в местных органах правопорядка.
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