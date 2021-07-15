Не выдержала москитная сетка: в Подмосковье девятилетняя девочка выпала из окна

Сейчас за жизнь школьницы борются врачи

В Подмосковье девятилетняя девочка выпала из окна, оперевшись на москитную сетку. 

ЧП произошло в поселке Визендорф Пушкинского городского округа. Сейчас за жизнь школьницы борются врачи. Она находится в реанимации. У пострадавшей были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб спины, сотрясение головного мозга. Предположительно, она вывалилась головой вниз. 

Падение произошло, когда мама девочки занималась своими делами, а сама ученица была на втором этаже. В один момент отец пострадавшей услышал хлопок, выглянул и увидел, как его дочь лежит под окнами, прижимая к себе москитную сетку, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Девочка так и не пришла в себя. Врачи делают очень осторожные прогнозы. 

По факту случившегося назначили проверку. При этом семья не стоит на профилактических учетах в соцслужбах и в местных органах правопорядка. 

Источник: РИА ФАН
Юлия МИХАЙЛОВА

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