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В центре столицы перевернулся военный КАМАЗ, который перевозил сухпаек.
ДТП случилось на Садовом кольце в районе Малой Сухаревской улицы. В результате аварии были заблокированы 4 из 5 полос движения.
В один момент грузовой автомобиль занесло, в результате КАМАЗ вылетел на встречную полосу. Он двигался в колонне из двух машин.
Обошлось без пострадавших. Сейчас движение по Садовому кольцу затруднено. На место происшествия выехали службы города.
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