В центре Москвы перевернулся военный КАМАЗ - видео

В центре Москвы перевернулся военный КАМАЗ - видео
Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/www.globallookpress.com
Грузовик перекрыл 4 полосы движения

В центре столицы перевернулся военный КАМАЗ, который перевозил сухпаек. 

ДТП случилось на Садовом кольце в районе Малой Сухаревской улицы. В результате аварии были заблокированы 4 из 5 полос движения. 

В один момент грузовой автомобиль занесло, в результате КАМАЗ вылетел на встречную полосу. Он двигался в колонне из двух машин.  

Обошлось без пострадавших. Сейчас движение по Садовому кольцу затруднено. На место происшествия выехали службы города. 

Источник: "РЕН ТВ"
Юлия МИХАЙЛОВА

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