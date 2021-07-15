Грузовик перекрыл 4 полосы движения

В центре столицы перевернулся военный КАМАЗ, который перевозил сухпаек.

ДТП случилось на Садовом кольце в районе Малой Сухаревской улицы. В результате аварии были заблокированы 4 из 5 полос движения.

В один момент грузовой автомобиль занесло, в результате КАМАЗ вылетел на встречную полосу. Он двигался в колонне из двух машин.

Обошлось без пострадавших. Сейчас движение по Садовому кольцу затруднено. На место происшествия выехали службы города.