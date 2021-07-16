Под Томском пропал Ан-28

Под Томском пропал Ан-28
Фото: Ulrich Zillmann/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
На борту находится 13 человек

СМИ сообщают, что под Томском исчез с радаров самолет Ан-28. 

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированные источники, на борту находится 13 человек, среди которых четверо детей. У самолета сработал аварийный маяк. Сейчас спасатели ищут воздшуное судно. 

При этом РИА "Новости" передают со ссылкой на экстренные службы, что на борту находится 17 человек. ЧП произошло в Бакчарском районе.

По информации телеграм-канала Mash, самолет летел в Томск из  Кедрового. На его поиски вылетел вертолет Ми-8 МЧС. 

Телеграм-канал Baza уточняет, что связь с самолетом пропала спустя 29 минут после взлета. Предположительно, воздушное судно находится в глухом лесу. 

Источник: "Интерфакс" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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