На борту находится 13 человек

СМИ сообщают, что под Томском исчез с радаров самолет Ан-28.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированные источники, на борту находится 13 человек, среди которых четверо детей. У самолета сработал аварийный маяк. Сейчас спасатели ищут воздшуное судно.

При этом РИА "Новости" передают со ссылкой на экстренные службы, что на борту находится 17 человек. ЧП произошло в Бакчарском районе.

По информации телеграм-канала Mash, самолет летел в Томск из Кедрового. На его поиски вылетел вертолет Ми-8 МЧС.

Телеграм-канал Baza уточняет, что связь с самолетом пропала спустя 29 минут после взлета. Предположительно, воздушное судно находится в глухом лесу.