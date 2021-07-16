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СМИ сообщают, что под Томском исчез с радаров самолет Ан-28.
Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированные источники, на борту находится 13 человек, среди которых четверо детей. У самолета сработал аварийный маяк. Сейчас спасатели ищут воздшуное судно.
При этом РИА "Новости" передают со ссылкой на экстренные службы, что на борту находится 17 человек. ЧП произошло в Бакчарском районе.
По информации телеграм-канала Mash, самолет летел в Томск из Кедрового. На его поиски вылетел вертолет Ми-8 МЧС.
Телеграм-канал Baza уточняет, что связь с самолетом пропала спустя 29 минут после взлета. Предположительно, воздушное судно находится в глухом лесу.
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