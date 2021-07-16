19-летняя студентка сбила трех детей на пешеходном переходе в Москве

Один из малышей был в коляске

В столице произошло страшное ДТП. Студентка журфака одного из вузов Москвы сбила на пешеходном переходе трех детей, которые переходили дорогу с  родственницей. Один из них был в коляске. 

Сейчас несовершеннолетних госпитализированы. Пострадавшим четыре года, пять лет и девять месяцев, уточняет "Свободная пресса". По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Состояние детей оценивается как тяжелое, пишет РИА "Новости". Один из них находится в коме. 

Как стало известно телеграм-каналу Mash, виновнице аварии 19 лет. Права девушка получила год назад, а после часто брала машину у своей матери. При этом на ее счету числятся восемь нарушений. 

Источник: СКР по Москве ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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