Один из малышей был в коляске

В столице произошло страшное ДТП. Студентка журфака одного из вузов Москвы сбила на пешеходном переходе трех детей, которые переходили дорогу с родственницей. Один из них был в коляске.

Сейчас несовершеннолетних госпитализированы. Пострадавшим четыре года, пять лет и девять месяцев, уточняет "Свободная пресса". По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Состояние детей оценивается как тяжелое, пишет РИА "Новости". Один из них находится в коме.

Как стало известно телеграм-каналу Mash, виновнице аварии 19 лет. Права девушка получила год назад, а после часто брала машину у своей матери. При этом на ее счету числятся восемь нарушений.