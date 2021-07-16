Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
В столице произошло страшное ДТП. Студентка журфака одного из вузов Москвы сбила на пешеходном переходе трех детей, которые переходили дорогу с родственницей. Один из них был в коляске.
Сейчас несовершеннолетних госпитализированы. Пострадавшим четыре года, пять лет и девять месяцев, уточняет "Свободная пресса". По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Состояние детей оценивается как тяжелое, пишет РИА "Новости". Один из них находится в коме.
Как стало известно телеграм-каналу Mash, виновнице аварии 19 лет. Права девушка получила год назад, а после часто брала машину у своей матери. При этом на ее счету числятся восемь нарушений.
Канцлер ФРГ подчеркнула, что у Европы есть инструменты наказать Москву
Лидер Республики утвердил поправки в законодательство, касательно вопросов защиты суверенитета страны