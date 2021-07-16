В квартире во Фрязино обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями

Пара злоупотребляла спиртными напитками

В квартире подмосковного Фрязино в пятницу, 16 июля, обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГСУ СКР.

Погибшими оказались 56-летний хозяин квартиры и его 46-летняя сожительница.

"По предварительным данным, пара злоупотребляла спиртным", – информирует ведомство.

Возбуждено уголовное дело, с места происшествия следователи изъяли гладкоствольное ружье и патроны, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

По факту смерти пары от огнестрельных ранений назначен целый ряд экспертиз: судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, физико-техническая, дактилоскопическая и посмертная судебная психолого-психиатрическая.

В начале июля стало известно о гибели мэра Коломны Дениса Лебедева, тело которого с огнестрельным ранением было также найдено в квартире.

Источник: Подмосковье сегодня
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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