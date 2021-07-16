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В квартире подмосковного Фрязино в пятницу, 16 июля, обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГСУ СКР.
Погибшими оказались 56-летний хозяин квартиры и его 46-летняя сожительница.
"По предварительным данным, пара злоупотребляла спиртным", – информирует ведомство.
Возбуждено уголовное дело, с места происшествия следователи изъяли гладкоствольное ружье и патроны, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
По факту смерти пары от огнестрельных ранений назначен целый ряд экспертиз: судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, физико-техническая, дактилоскопическая и посмертная судебная психолого-психиатрическая.
В начале июля стало известно о гибели мэра Коломны
Дениса Лебедева, тело которого с огнестрельным ранением было также найдено в квартире.
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