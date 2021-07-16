Лидер народной республики просит глав нормандского формата зафиксировать запрещенные методы ведения войны

В Буденновском районе Донецка прогремел взрыв на газопроводе. Глава ДНР Денис Пушилин назвал это терактом, совершенным украинскими военными. Соответствующее видеозаявление опубликовано в телеграм-канале "Репортер Руденко".

Инцидент произошел в пятницу, 16 июля, на газопроводе около 14:30 в районе железнодорожной станции "Мушкетово", сообщает агентство ДАН. После взрыва начался сильный пожар, который к данному времени уже потушен.

"Сегодня в одном из густонаселенных районов Донецка произошел взрыв на газопроводе. По предварительным результатам расследования, можно сделать выводы: совершен террористический акт, намеренная диверсия со стороны вооруженных формирований Украины", – сказал Пушилин.

По словам главы народной республики, в результате ЧП без газоснабжения остались более 1 тыс. абонентов.

"Мы обращаемся к странам-гарантам – Франции, Германии, России - зафиксировать запрещенные методы [ведения] войны", – подчеркнул лидер ДНР.

Очевидцы рассказали, что перед хлопком возле газопровода они слышали звуки, похожие на шипение.

"Потом через несколько минут рвануло так, что думала начался обстрел, очень мощный взрыв был", – заметила одна из свидетельниц происшествия, чей дом находится в 20 метрах от эпицентра ЧП.

Как позже сообщил замруководителя районной администрации города Олег Ефремов, газопровод планируется восстановить в течение суток. На вечер пятницы без газа остаются 126 домов, в том числе 14 многоквартирных.

