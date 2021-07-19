В Подмосковье электричка насмерть сбила троих мужчин

На месте происшествия уже работают полицейские

Три мужчины попали под колеса электропоезда в районе станции Ивантеевка в Подмосковье. 

Инцидент произошел 19 июля, в районе 7 часов утра, уточняет сайт телеканала "360". Мужчины скончались на месте. 

Сейчас на место трагедии прибыли сотрудники правоохранительных органов и следователи. Обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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