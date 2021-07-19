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Три мужчины попали под колеса электропоезда в районе станции Ивантеевка в Подмосковье.
Инцидент произошел 19 июля, в районе 7 часов утра, уточняет сайт телеканала "360". Мужчины скончались на месте.
Сейчас на место трагедии прибыли сотрудники правоохранительных органов и следователи. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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