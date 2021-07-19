В Подмосковье ребенок выпил стеклоочиститель

Малыша доставили в больницу

В Московской области 3-летний ребенок выпил средство, предназначенное для мытья стекол. Инцидент произошел в воскресенье, 18 июля.

Малыш получил химический ожог гортани. Его доставили в больницу, передает РЕН ТВ. Других подробностей состояния ребенка пока нет. 

По факту случившегося проводится проверка. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства инцидента, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Ранее стало известно о том, что в Пушкинском городском округе девятилетняя девочка выпала из окна. 

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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