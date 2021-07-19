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В Московской области 3-летний ребенок выпил средство, предназначенное для мытья стекол. Инцидент произошел в воскресенье, 18 июля.
Малыш получил химический ожог гортани. Его доставили в больницу, передает РЕН ТВ. Других подробностей состояния ребенка пока нет.
По факту случившегося проводится проверка. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства инцидента, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Ранее стало известно о том, что в Пушкинском городском округе девятилетняя девочка выпала из окна.
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