В Турции погибла российская туристка

Женщине было 40 лет

Недалеко от турецкого города Алания произошел страшный инцидент. Мотоциклист сбил женщину, которая приехала из России. К сожалению, туристка погибла.

Как сообщает "Турпром", ДТП произошло на трассе Д-400. Когда россиянка переходила дорогу, в нее внезапно въехал 21-летний молодой человек, управляющий мотоциклом.

На место аварии прибыли медики, полицейские и жандармы. Спасти пострадавшую не удалось. Ей было 40 лет. На данный момент личность погибшей устанавливается.

Что касается водителя транспортного средства, то он отделался легкими травмами. Молодого человека госпитализировали. По завершении лечения его направят в полицию.  

Источник: Турпром ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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