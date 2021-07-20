Жилище "скромного" полковника больше походит на дворец

20 июля Ставропольский край взорвало сообщение о задержании высокопоставленного госслужащего. Примечательно, что вслед за арестом начальника местного УГИБДД Алексея Сафонова пришли и к главе ГУ МВД по региону Сергею Щеткину. Впрочем, последнего пока лишь освободили от высокой должности.



Разгоревшийся во вторник скандал может иметь весьма плачевные последствия для замешанных в громком деле лиц. По версии стражей порядка, Сафонов вместе с подельниками несколько лет занимался взяточничеством в особо крупном размере. СК РФ уточняет, что, предположительно, эта группа незаконно брала деньги за перевозки зерна по территории региона. Стоит отметить, что виды из роскошных хором задержанного дают основания предположить, что жил он на широкую ногу и не по средствам.

Первым о громком задержании в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Парламентарий также разместил фотографии из особняка (а скорее дворца) Сафонова. На кадрах видно поистине царское убранство жилища полковника. Задержанный чиновник предпочитал золотые унитазы и украшенные росписью потолки.

Вместе с Сафоновым стражи порядка схватили более 35 его сотрудников. Фотография главаря задержанных прилагается:

"По сути, на Ставрополье действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем", – написал парламентарий.

Позже Хинштейн отметил, что начальник ставропольского ГУ МВД Щеткин может иметь некое отношение к разразившему скандалу. Именно он давал безупречные характеристики Сафонову, пишет URA.RU. При этом вопрос об отставке последнего ранее уже обсуждался. Спустя некоторое время после задержания Сафонова стало известно, что Щеткин лишен поста. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.