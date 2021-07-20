Склока между подругами привела к трагедии

В подмосковном Солнечногорске сотрудники правоохранительных органов разбираются в резонансном деле. Две девушки проводили время на Истринском водохранилище. В какой-то момент 18-летняя россиянка столкнула свою 19-летнюю подружку с пирса.



В итоге несчастная сильно ударилась головой, потеряла сознание и погибла в воде, сообщает пресс-центр местного управления СК РФ.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Правоохранители уже допросили свидетелей и провели тщательный осмотр места трагедии.

Ранее сообщалось, что в Московской области электричка насмерть сбила троих мужчин.