В Подмосковье молодая девушка погибла страшной смертью: возбуждено уголовное дело

Склока между подругами привела к трагедии

В подмосковном Солнечногорске сотрудники правоохранительных органов разбираются в резонансном деле. Две девушки проводили время на Истринском водохранилище. В какой-то момент 18-летняя россиянка столкнула свою 19-летнюю подружку с пирса.

В итоге несчастная сильно ударилась головой, потеряла сознание и погибла в воде, сообщает пресс-центр местного управления СК РФ.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Правоохранители уже допросили свидетелей и провели тщательный осмотр места трагедии.

Ранее сообщалось, что в Московской области электричка насмерть сбила троих мужчин.

Источник: ГСУ СК РФ по Московской области ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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