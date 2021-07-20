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В подмосковном Солнечногорске сотрудники правоохранительных органов разбираются в резонансном деле. Две девушки проводили время на Истринском водохранилище. В какой-то момент 18-летняя россиянка столкнула свою 19-летнюю подружку с пирса.
В итоге несчастная сильно ударилась головой, потеряла сознание и погибла в воде, сообщает пресс-центр местного управления СК РФ.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Правоохранители уже допросили свидетелей и провели тщательный осмотр места трагедии.
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