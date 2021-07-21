Неизвестные оставили "ИГЛУ" во дворе жилого дома

Как говорилось в заставке известной передачи, мы живем в самой прекрасной стране на свете, а все остальные страны нам завидуют. Пожалуй, только в России могло произойти такое, что на помойке во дворе жилого дома мусорщик нашел... переносной зенитный ракетный комплекс.

Необычная находка была сделана в Нижнем Новгороде. Мусорщик занимался своей привычной работой, но около 40 дома по улице Сергея Акимова его ждал сюрприз: металлический тубус зеленого цвета, который уж очень походил на боевое оружие.

На время мужчина задумался. Он не сразу понял, что перед ним действительно опасное оружие. Благо, нижегородец решил перестраховаться и позвонил правоохранителям, сообщив о странной находке.

В итоге по адресу тут же прибыли и саперы, и кинологи, и даже криминалисты. Загадочную находку изъяли. Как оказалось, догадки мусорщика подтвердились.

Специалисты выяснили, что перед ними – тубус ПЗРК 9П39 "ИГЛА". Это еще хорошо, что внутри не было взрывчатого вещества, поэтому боевое оружие опасности для окружающих не представляло.

Но до сих пор неясно, как ПЗРК вдруг оказался на мусорке обычного жилого дома. Разгадать эту тайну уже вызвались стражи порядка, которые сейчас выясняют, кто мог выбросить тубус.