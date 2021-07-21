Психиатры поставили диагноз напавшему на детей в казанской школе

Психиатры поставили диагноз напавшему на детей в казанской школе
Фото: vk.com/ region_kazan116/ www.globallookpress.com
Экспертизу проводил центр имении Сербского

Ильназа Галявиева, который устроил бойню в казанской школе, официально признали невменяемым на момент совершения массовых убийств.

Экспертизу проводил Научный центр социальной и судебной Психиатрии им. В. П. Сербского. "Газета ОНК" пообещала в ближайшее время раскрыть подробности заключения специалистов. 

Напомним, что 11 мая Галявиев устроил стрельбу в одной из школ Казани. 19-летний преступник убил 9 человек: 7 детей и 2 учителей. Также пострадали 24 человека. В случае, если бы напавший на школьников был признан вменяемым, ему бы грозило пожизненное лишение свободы.

При этом на суде Галявиев уверял, что у него нет тяжких заболеваний. Хотя СК РФ стало известно, что преступник не раз обращался в больницу, жалуясь на сильные головные боли. 

Кстати, на суде молодой человек заявил, что уверен в справедливости и обоснованности своих действий. Даже запрос обвинения Ильназ опротестовывать не стал. 

В правительстве также отреагировали на бойню в Казани. Так, было предложено серьезно ужесточить правила получения оружия. В частности, прозвучала идея повысить возрастной ценз для приобретения гражданского вооружения. 

Также после трагедии был утвержден проект антитеррористических мер, касающийся защиты школ и летних лагерей. 

Источник: "Газета ОНК" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Реалист
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Главное - пожизненное должно быть.
А в тюрьме или в дурке - это не так уж важно.
Но выпускать таких в общество по любому нельзя.
Даже типа под фразу "после проведённого лечения не представляет опасности для общества".
Изоляция должна быть Пожизненной...
Гость281492
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Через 3 года выйдет как вылечившийся. Правда подсядет на спецнаркоту.
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