Экспертизу проводил центр имении Сербского

Ильназа Галявиева, который устроил бойню в казанской школе, официально признали невменяемым на момент совершения массовых убийств.

Экспертизу проводил Научный центр социальной и судебной Психиатрии им. В. П. Сербского. "Газета ОНК" пообещала в ближайшее время раскрыть подробности заключения специалистов.

Напомним, что 11 мая Галявиев устроил стрельбу в одной из школ Казани. 19-летний преступник убил 9 человек: 7 детей и 2 учителей. Также пострадали 24 человека. В случае, если бы напавший на школьников был признан вменяемым, ему бы грозило пожизненное лишение свободы.

При этом на суде Галявиев уверял, что у него нет тяжких заболеваний. Хотя СК РФ стало известно, что преступник не раз обращался в больницу, жалуясь на сильные головные боли.

Кстати, на суде молодой человек заявил, что уверен в справедливости и обоснованности своих действий. Даже запрос обвинения Ильназ опротестовывать не стал.

В правительстве также отреагировали на бойню в Казани. Так, было предложено серьезно ужесточить правила получения оружия. В частности, прозвучала идея повысить возрастной ценз для приобретения гражданского вооружения.

Также после трагедии был утвержден проект антитеррористических мер, касающийся защиты школ и летних лагерей.