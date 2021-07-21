Галявиева, вероятно, отправят на принудительное лечение

Сегодня, 21 июля, в официальных СМИ появилась информация о том, что в результате экспертизы Ильназ Галявиев, который устроил кровавую бойню в гимназии в Казани, был признан невменяемым. Если это действительно так, то преступника могут отправить на принудительное лечение, после которого могут сразу же отпустить на свободу.

Доктор юридических наук Леонид Головко подчеркнул, что юношу "могут отпустить хоть через полгода".

Эксперт объяснил, все невменяемое лицо не может нести уголовной ответственности. Но в этом случае преступника помещают в медучреждение с жестким режимом. Поэтому все будет зависеть от того, сколько продлится его принудительное лечение.

"Это может занять и год, и два, и три. Нельзя исключать и того, что юношу могут выпустить через полгода после лечения, если посчитают, что он излечился",

– заключил Головко, добавив, что даже в этом случае за Галявиевым будет установлено наблюдение.

Тем более, что до сих пор нет точной информации о том, что Галявиев действительно был признан невменяемым. Поскольку "Газета ОНК" сообщила, что психиатры определились с диагнозом, признав, что в момент совершения преступления молодой человек был не в себе.

Однако в СК эти данные опроверг, заявив, что психиатрическая экспертиза в отношении Ильназа еще не завершена.