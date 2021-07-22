Чиновник получил серьезную черепно-мозговую травму

Глава Минцифры Амурской области Александр Курдюков сейчас находится в реанимации. По последней информации, специалисты решили ввести чиновника в состояние медикаментозной комы.

Как уверяют источники, во время отдыха на турбазе у министра произошел конфликт с неким мужчиной. Точные обстоятельства произведшего не уточняются. Но в результате потасовки Курдюков получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

Второй участник ссоры уверяет, что чиновник якобы самостоятельно спотыкнулся и сильно ударился головой. Избитого министра нашел охранник, который совершал обход территории.

При этом в министерстве эту информацию подтверждать не стали, лаконично заметив, что Курдюков сейчас находится на больничном, пишет телеканал "360".