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Глава Минцифры Амурской области Александр Курдюков сейчас находится в реанимации. По последней информации, специалисты решили ввести чиновника в состояние медикаментозной комы.
Как уверяют источники, во время отдыха на турбазе у министра произошел конфликт с неким мужчиной. Точные обстоятельства произведшего не уточняются. Но в результате потасовки Курдюков получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.
Второй участник ссоры уверяет, что чиновник якобы самостоятельно спотыкнулся и сильно ударился головой. Избитого министра нашел охранник, который совершал обход территории.
При этом в министерстве эту информацию подтверждать не стали, лаконично заметив, что Курдюков сейчас находится на больничном, пишет телеканал "360".
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