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В Реутове произошло ЧП. На территории промышленного района упал лифт. В результате происшествия трое рабочих получили травмы.
Об этом сообщает СК РФ по региону. Пострадавших отправили в больницу. У одного рабочего сломано бедро.
Правоохранители выяснятся детали произошедшего, уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня".
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