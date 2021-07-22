В Реутове упал лифт с людьми

Три человека пострадали

В Реутове произошло ЧП. На территории промышленного района упал лифт. В результате происшествия трое рабочих получили травмы.

Об этом сообщает СК РФ по региону. Пострадавших отправили в больницу. У одного рабочего сломано бедро.

Правоохранители выяснятся детали произошедшего, уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня"

Источник: СК РФ по Московской области ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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