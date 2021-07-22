Три человека пострадали

В Реутове произошло ЧП. На территории промышленного района упал лифт. В результате происшествия трое рабочих получили травмы.

Об этом сообщает СК РФ по региону. Пострадавших отправили в больницу. У одного рабочего сломано бедро.

Правоохранители выяснятся детали произошедшего, уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня".