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В Краснодарском крае случилась настоящая трагедия. В курортном городе Анапа водитель внедорожника не справился с управлением автомобиля и вылетел на встречку, а затем на тротуар.
Страшное ДТП произошло днем 22 июля, передает "Вести. Кубань".
По предварительным данным, мужчина заснул за рулем. В итоге кроссовер врезался в группу людей. Из-за страшной аварии пострадали шесть человек, среди которых трое детей, отмечает издание "Свободная пресса". Людей забрали в больницу.
Тотальное повышение цен на различные товары, продолжающееся на протяжении нескольких месяцев, похоже докатилось до самого главного продукта питания – хлеба
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