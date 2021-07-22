Пострадали трое детей

В Краснодарском крае случилась настоящая трагедия. В курортном городе Анапа водитель внедорожника не справился с управлением автомобиля и вылетел на встречку, а затем на тротуар.



Страшное ДТП произошло днем 22 июля, передает "Вести. Кубань".

По предварительным данным, мужчина заснул за рулем. В итоге кроссовер врезался в группу людей. Из-за страшной аварии пострадали шесть человек, среди которых трое детей, отмечает издание "Свободная пресса". Людей забрали в больницу.