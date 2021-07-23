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В Забайкальском крае произошло обрушение железнодорожного моста. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Инцидент произошел на Трансибирской железнодорожной магистрали неподалеку от села Нижняя Куэнга. Причина обрушения заключается в том, что конструкция не выдержала слишком обильных осадков.
К счастью, никто не пострадал, отмечает RT.
Как сообщает ФАН, движение поездов перекрыто в обе стороны.
На место инцидента прибыли представители оперативного штаба по предотвращению и ликвидации ЧС.
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