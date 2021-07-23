Из-за дождей в Забайкалье обрушился железнодорожный мост

К счастью, никто не пострадал

В Забайкальском крае произошло обрушение железнодорожного моста. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел на Трансибирской железнодорожной магистрали неподалеку от села Нижняя Куэнга. Причина обрушения заключается в том, что конструкция не выдержала слишком обильных осадков.

К счастью, никто не пострадал, отмечает RT.

Как сообщает ФАН, движение поездов перекрыто в обе стороны.

На место инцидента прибыли представители оперативного штаба по предотвращению и ликвидации ЧС. 

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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