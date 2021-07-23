Два человека утонули в Раменском

Один мужчина полез спасать другого

В подмосковном Раменском произошла трагедия. Двое 56-летних мужчин утонули в реке Пахры. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по региону.

Оказалось, что погибшие – граждане Северной Кореи. Мужчины приехали сделать ремонт в посольстве КНДР. В один из дней после работы они и отправились искупаться в реке. Однако что-то пошло не так. 

По предварительной версии, один из работников начал тонуть, другой кинулся его спасать, но в итоге – оба погибли, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня". Не исключено, что мужчины были в состоянии алкогольного опьянения. 

Полина ИВАНОВА

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