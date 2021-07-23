Мужчина был пьян

В жуковском 23 июля произошло ЧП. Россиянин в нетрезвом состоянии напал на охранников местного детского сада.

О происшествии рассказали в региональной Росгвардии. Мужчина пробрался на территорию заведения, носился и был неадекватен, чем встревожил ребят.

Охранники просили мужчину уйти, но тот брызнул в них газовым баллончиком. В итоге его задержали, уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня".