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В жуковском 23 июля произошло ЧП. Россиянин в нетрезвом состоянии напал на охранников местного детского сада.
О происшествии рассказали в региональной Росгвардии. Мужчина пробрался на территорию заведения, носился и был неадекватен, чем встревожил ребят.
Охранники просили мужчину уйти, но тот брызнул в них газовым баллончиком. В итоге его задержали, уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня".
Лидер ЛДПР в свойственной ему манере высказался о российской культуре
До завершения укладки труб осталось чуть больше 30 километров