В Жуковском россиянин перепугал воспитанников детского сада неадекватным поведением

Мужчина был пьян

В жуковском 23 июля произошло ЧП. Россиянин в нетрезвом состоянии напал на охранников местного детского сада.

О происшествии рассказали в региональной Росгвардии. Мужчина пробрался на территорию заведения, носился и был неадекватен, чем встревожил ребят. 

Охранники просили мужчину уйти, но тот брызнул в них газовым баллончиком. В итоге его задержали, уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня"

Полина ИВАНОВА

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