Людей эвакуировать не стали

В пятницу, 23 июля, на курортный город Сочи обрушился сильнейший ливень. Непогода повлекла за собой поднятие уровня рек Мацеста, Хоста, Западный Дагомыс и Кудепста, спровоцировав мощный потоп.

В Сети начали появляться пугающие видео. На записях разных интернет-пользователей видно, как по улицам несется бурный поток воды.

Из-за сильного ливня затопило участок федеральной трассы в Адлере. Владельцы автомобилей оказались в безвыходной ситуации.

Движение по дорогам из Адлера и Джубги в центр города пришлось приостановить.



В Сочи была включена сирена экстренного оповещения. Таким образом администрация города-курорта хотела предупредить людей, что имеется вероятность эвакуации.

Местные власти приняли решение на время отключить электроподстанцию Хоста. При этом организовывать эвакуацию жителей все-таки не стали, передает РЕН ТВ.

Сообщается, что на данный момент дождь закончился. Ситуация с уровнем воды в реках начала улучшаться.

Стало известно, что в результате разлива Мацесты погиб один человек. Еще трое считаются без вести пропавшими. Все они находились в одном автомобиле, уточняет телеканал "НТВ".

Это не первый раз, когда жители и отдыхающие Сочи оказываются заложниками стихии. Так, например, в начале июля на трассе Джубга-Сочи в районе поселка Гизель-Дере под Туапсе сошел сель. Причина опять-таки крылась в обильных осадках. Из-за оползня были перекрыты две полосы в обоих направлениях.