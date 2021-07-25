Избитый во время отдыха российский министр скончался

Неизвестные жестоко избили главу амурского Минцифры

Не стало министра цифрового развития и связи Амурской области Александра Курдюкова. 

Об этом сообщил глава региона Василий Орлов. В сентябре главе ведомства могло бы исполниться 40 лет. 

Напомним, что госпитализации Курдюкова стало известно 22 июля. Причиной стали серьезные травмы, которые он получил во время драки с неизвестными. Инцидент произошел, когда министр отдыхал на турбазе. 

Его нашел охранник, который совершал обход территории. Один из участников конфликта уверяет, что Курдюков сам упал и сильно ударился головой. 

Медики ввели чиновника в состояние медикаментозной комы. Но спасти его не удалось. 

Источник: Телеграм-канал "Василий Орлов / Губернатор Амурской области" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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