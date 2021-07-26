Белорусский пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Россией

Белорусский пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Россией
Фото: Andreas Arnold/dpa/www.globallookpress.com
На его борту произошла "нештатная ситуация"

Командир направлявшегося в Анталью из Минска самолета "Белавия" запросил экстренной посадки в аэропорту Воронежа. До этого во время полета он подал сигнал бедствия, сообщает "Интерфакс". 

Через час после вылета экипаж самолета Boeing 737 запросил вынужденной посадки у России. Как сообщил СМИ источник, на его борту произошла "нештатная ситуация", однако никаких подробностей озвучивать не стал.

По информации "Подъема", во время подготовки к посадки в Воронеже самолет резко развернулся над Алексеевской, изменив траекторию движения в сторону Москвы. Предполагается, что он совершит экстренную посадку в Домодедово. На борту находятся 189 пассажиров и 7 членов экипажа. 

Сейчас из-за инцидента с самолетом Ryanair, на борту которого находился Роман Протасевич, авиаперелеты над Белоруссией запрещены большиством западных стран. Также белорусской авиакомпании "Белавия" запретили летать в воздушном пространстве ряда государств, из-за чего полеты в Анталью из Минска проходят в облет через Россию.

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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