Мужчина рассказал о нетрадиционных отношениях матери и сына

Оперативники пытаются выяснить, что могло стать причиной убийства семьи адмирала ВМФ. Вероятную версию произошедшего подкинул сосед военного.

Мужчина рассказал журналистам, что супруга адмирала "не по-матерински любила своего сына". И, вероятно, эта информация дошла и до главы семьи, который застал супругу и наследника в самый неподходящий момент.

"И в состоянии дикого аффекта совершил расправу",

– закончил собеседник "РЕН ТВ".

Напомним, что тела жены и сына адмирала нашли в Санкт-Петербурге. Они скончались от множественных ножевых ранений. Следователи тут же принялись искать главу семьи, но, как оказалось, несколько дней назад он погиб под колесами электрички. По некоторым данным, у мужчины был с собой нож, пишет "Пятый канал". Сейчас военный – главный подозреваемый в этом страшном деле.

Первой тревогу забила дочь. Она несколько дней не могла связаться с родными. После того, как соседи начали жаловаться на неприятный запах, исходящий из квартиры, девушка вызвала полицию.

Сотрудники правоохранительных органов нашли на кровати тела 84-летней женщины и ее 56-летнего сына. Судя по всему, они были убиты примерно две недели назад, потому что уже начали разлагаться. Из одежды на трупах было только нижнее белье, уточняет телеканал "360".