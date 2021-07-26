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Прессе стало известно о чуть было не случившейся трагедии с белорусским самолетом. Так, борт компании "Белавиа" осуществлял перелет из Белоруссии в Турцию. Однако в какой-то момент у воздушного судна начались проблемы, и пилоты подали сигнал бедствия.
Самолет планировали посадить в Воронеже, но в итоге он долетел до московского "Домодедово", пишет РИА "Новости". Посадка прошла благополучно.
Позже в столичном аэропорту подтвердили успешную посадку белорусского самолета. Сейчас судно находится на стоянке, пассажиров доставят в здание воздушной гавани, после чего они отправятся в Анталью на запасном самолете.
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