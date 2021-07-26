В Подмосковье перед судом предстанут убившие мужчину преступники

В скором времени злодеям вынесут приговор

В Московской области будут судить двоих мужчин, которые похитили и убили мужчину. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК РФ.

Инцидент произошел в апреле 2017 года. Злоумышленники организовали похищение мужчины. Также они забрали его автомобиль и банковские карты.

Потерпевшего увезли в поселок Октябрьский Люберецкого района. Там преступники путем насилия узнали коды для его карт, после чего совершили убийство.

Сообщается, что злоумышленники украли у покойного 419 тысяч рублей. К счастью, бандитов удалось поймать.

В скором времени двоим мужчинам вынесут приговор, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В начале июля стало известно о том, что в Щелково задержали зарезавшего полицейского злодея.