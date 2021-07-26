В Подмосковье перед судом предстанут убившие мужчину преступники

В скором времени злодеям вынесут приговор

В Московской области будут судить двоих мужчин, которые похитили и убили мужчину. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК РФ.

Инцидент произошел в апреле 2017 года. Злоумышленники организовали похищение мужчины. Также они забрали его автомобиль и банковские карты.

Потерпевшего увезли в поселок Октябрьский Люберецкого района. Там преступники путем насилия узнали коды для его карт, после чего совершили убийство.

Сообщается, что злоумышленники украли у покойного 419 тысяч рублей. К счастью, бандитов удалось поймать.

В скором времени двоим мужчинам вынесут приговор, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

В начале июля стало известно о том, что в Щелково задержали зарезавшего полицейского злодея. 

Источник: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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ВВМ
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Да уж, четыре с хвостиком года следствие вели, и все это время этих ублюдков кормили и поили, следственные органы получали зарплаты, адвокаты искали лазейки "отмыть" преступников и т.д. Вот так у нас все и работает. И все за наш счет, на наши налоги! Новый самолет разрабатывается десятками лет, потом десяток лет ставится на крыло. Так вот и работаем. Разработку Т-34 под контролем держал сам Берия и всего пару лет потребовалось и танк пошел в серию, да какой танк получился? Лучший времен ВОВ!
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