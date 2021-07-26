Злодей угрожал продавщице расправой

Случай в стиле бандитских девяностых произошел в Московской области. В Подольске на кассира ночной лавки напал разбойник с ножом.



Мужчина разработал хитроумную схему. Он зашел за продавщицей в магазин, а затем скрылся в подсобке и стал изучать маршрут ее передвижения по камерам, сообщают в пресс-центре ГУ МВД по области.

Улучив удобный случай, бандит напал на несчастную россиянку. Он грозил ей ножом и требовал отдать всю выручку. Отказать перепуганная женщина не смогла.

Стражи порядка уже схватили подозреваемого в разбое. 20-летнего мужчину обыскали – в его квартире нашли часть похищенных денежных средств, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, недавно в Жуковском россиянин перепугал воспитанников детского сада неадекватным поведением.