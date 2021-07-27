У малыша диагностированы незначительные ушибы

В Новокузнецке пожилая женщина спасла жизнь полуторагодовалому младенцу, который выпал из окна второго дома.

Спасительница проходила мимо многоэтажного дома, когда увидела, что малыш вот-вот упадет. Она тут же бросила покупки, подбежала к окну и вытянула руки. Мальчик приземлился точно в объятия небезразличной жительницы Новокузнецка.

После этого женщина некоторое время стояла с малышом у подъезда. Родители ребенка в этот момент находились дома, занимались своими делами. Услышав плач младенца, они выбежали на улицу и забрали сына. Прохожая передала малыша, а после ушла, пишет "Пятый канал".

Скромную пожилую женщину разыскала полиция. По словам Светланы Санаровой, она поступила так, как подсказало ей сердце. В скором времени полиция региона вознаградит гражданку за спасение младенца.