Прохожая чудом поймала на руки выпавшего из окна младенца - видео

У малыша диагностированы незначительные ушибы

В Новокузнецке пожилая женщина спасла жизнь полуторагодовалому младенцу, который выпал из окна второго дома. 

Спасительница проходила мимо многоэтажного дома, когда увидела, что малыш вот-вот упадет. Она тут же бросила покупки, подбежала к окну и вытянула руки. Мальчик приземлился точно в объятия небезразличной жительницы Новокузнецка. 

После этого женщина некоторое время стояла с малышом у подъезда. Родители ребенка в этот момент находились дома, занимались своими делами. Услышав плач младенца, они выбежали на улицу и забрали сына. Прохожая передала малыша, а после ушла, пишет "Пятый канал"

Скромную пожилую женщину разыскала полиция. По словам Светланы Санаровой, она поступила так, как подсказало ей сердце. В скором времени полиция региона вознаградит гражданку за спасение младенца. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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Молодец женщина! Кланяюсь в ноги. Дай Бог Вам всего самого хорошего!
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