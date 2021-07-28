Хулиган открыл огонь по окнам подмосковных квартир

Преступника схватили по горячим следам

Вопиющий случай произошел в Московской области. По пока неустановленным причинам 51-летний россиян устроил пальбу по многоквартирному дому в Воскресенске.

О проделках возрастного преступника сообщила хозяйка пострадавшей квартиры, передает пресс-центр областного ГУ МВД.

Стражи порядка оперативно прибыли на место преступления и задержали злоумышленника. К этому времени хулиган успел проделать отверстия в окне и дверях. Также известно, что до этого мужчина совершил еще одно подобное правонарушение, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, недавно сообщалось о грабителе, который обчистил магазин в Мособласти, вооружившись ножом.

Источник: ГУ МВД по Московской области ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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