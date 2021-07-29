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СМИ сообщают о ДТП, которое произошло на Тураевском шоссе в Подмосковье. По предварительной информации, с дороги вылетел автомобиль BMW, в котором были трое человек.
В результате аварии машина загорелась. Все, кто находился в ней, погибли. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Позже данные о жертвах страшного ДТП подтвердили в МЧС.
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