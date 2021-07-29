Сгорели заживо: жертвами аварии в Подмосковье стали трое человек

Трагедия случилась в городе Лыткарино

СМИ сообщают о ДТП, которое произошло на Тураевском шоссе в Подмосковье. По предварительной информации, с дороги вылетел автомобиль BMW, в котором были трое человек.

В результате аварии машина загорелась. Все, кто находился в ней, погибли. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Позже данные о жертвах страшного ДТП подтвердили в МЧС.

Источник: РЕН ТВ
Кристина ЧЕРНИКОВА

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