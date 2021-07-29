Трагедия случилась в городе Лыткарино

СМИ сообщают о ДТП, которое произошло на Тураевском шоссе в Подмосковье. По предварительной информации, с дороги вылетел автомобиль BMW, в котором были трое человек.

В результате аварии машина загорелась. Все, кто находился в ней, погибли. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Позже данные о жертвах страшного ДТП подтвердили в МЧС.