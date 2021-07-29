Горящий горизонт и пепел с неба: в каких условиях отдыхают в Анталье российские туристы

Горящий горизонт и пепел с неба: в каких условиях отдыхают в Анталье российские туристы
Фото: Cevin Dettlaff /dpa/ www.globallookpress.com
Затянутое плотным дымом небо не отбило желание расслабиться у наших соотечественников

В Турции, недалеко от Анталии, бушуют сильнейшие лесные пожары. Пламя уже охватило лес в Манавгате, который расположен недалеко от курортного городка Сиде. Россияне рассказали, каково им отдыхать в условиях, когда пепел с неба падает в бассейн, а вокруг постоянно летают вертолеты и воют сирены. 

Одна из туристок рассказала, что с наступлением пожаров в привычном распорядке дня отдыхающих мало что изменилось. Все продолжают гулять и наслаждаться отдыхом. Когда небо затянуло дымом, туристы просто достали телефоны и начали снимать происходящее на камеру. 

"Турист российский спокоен. Он чувствует себя в безопасности, потому что за все уплачено", 

– заключила россиянка, добавив, что никакой паники среди путешественников не было. 

Другие же отмечают, что Турция сейчас напоминает страну, где извергается вулкан. Из-за пожаров очень трудно дышать и находиться на улице. Некоторых туристов просят на выходить из номеров. 

Один из отдыхающих пожаловался на пропахшую гарью одежду и загрязненные пеплом бассейны. В остальном, продолжил россиянин, все хорошо. 

Но далеко не все придерживаются такой точки зрения. Гражданка РФ, которая живет в Турции, в том самом Манавгате, рассказала, что за пределами отелей творится настоящий ужас. 

"Вертолеты просто не смолкают. Есть пострадавшие люди. Оповещение с мечетей идет ежеминутное о том, чтобы люди закрывали окна, двери, балконы, чтобы как можно дальше находились от точек катастрофы", 

– поделилась россиянка с "Пятым каналом". 

К слову, сегодня, 29 июля, в генконсульстве РФ заявили, что эвакуация российских туристов пока не планируется, поскольку их безопасности ничего не угрожает. 

В тушении пожаров в Турции задействованы несколько самолетов, 15 вертолетов и более 100 пожарных машин. Справиться с огнем непросто из-за аномальной жары и и сильного ветра. Число погибших уже возросло до трех человек. Еще 58 находятся под контролем врачей, пишет РИА "Новости". В общей сложности пострадали 112 человек, граждан России среди них нет. 

Источник: Телеграм-канал "LIFE SHOT" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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русня отдыхает душой и печенью
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