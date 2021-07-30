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В Самарской области произошло ужасное убийство – погибла 15-летняя девочка. Как сообщили в региональном СК, тело подростка обнаружили в поселке Петра Дубрава с множественными травмами.
По информации РЕН ТВ, подозреваемого – сотрудника полиции – уже поймали.
При этом телеграм-канал Life Shot пишет, что подозреваемый – подполковник полиции. У девятиклассницы – пять ножевых ранений. Якобы есть свидетель, который заметил, как какой-то неизвестный человек удерживал школьницу на земле, потом прыгнул в машину и скрылся.
Сам подозреваемый, по данным журналистов, утверждает, что случайно сбил подростка. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются, добавляет телеканал "360".
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