Подросток умерла от множественных ножевых ранений

В Самарской области произошло ужасное убийство – погибла 15-летняя девочка. Как сообщили в региональном СК, тело подростка обнаружили в поселке Петра Дубрава с множественными травмами.

По информации РЕН ТВ, подозреваемого – сотрудника полиции – уже поймали.

При этом телеграм-канал Life Shot пишет, что подозреваемый – подполковник полиции. У девятиклассницы – пять ножевых ранений. Якобы есть свидетель, который заметил, как какой-то неизвестный человек удерживал школьницу на земле, потом прыгнул в машину и скрылся.

Сам подозреваемый, по данным журналистов, утверждает, что случайно сбил подростка. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются, добавляет телеканал "360".