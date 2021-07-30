СМИ: в Самаре задержали подполковника по подозрению в убийстве школьницы

Подросток умерла от множественных ножевых ранений

В Самарской области произошло ужасное убийство – погибла 15-летняя девочка. Как сообщили в региональном СК, тело подростка обнаружили в поселке Петра Дубрава с множественными травмами.

По информации РЕН ТВ, подозреваемого – сотрудника полиции – уже поймали. 

При этом телеграм-канал Life Shot пишет, что подозреваемый – подполковник полиции. У девятиклассницы – пять ножевых ранений. Якобы есть свидетель, который заметил, как какой-то неизвестный человек удерживал школьницу на земле, потом прыгнул в машину и скрылся. 

Сам подозреваемый, по данным журналистов, утверждает, что случайно сбил подростка. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются, добавляет телеканал "360"

Источник: РЕН ТВ
Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВВМ
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Шаман
Это вам не 90-е с бандитами. Сейчас маньяки и бандиты - сплошь силовики, ну или бывшие силовики. Эй путин, ты говорил, что силовики это особая каста, ты имел ввиду, что они агрессивные шизофрены на голову? Это ты с ними хочешь прорыв сделать? Сколько россиян убили силовики, а сколько солдаты НАТО?
Шаман, по чесноку, в какой стране нет подобных отморозков??? Вот то то и оно!!! И причем здесь Путин, Байден, Меркель и т.д.??? Ведь задержали же негодяя, а там посмотреть .....
Шаман
Пожаловаться Ответить
Это вам не 90-е с бандитами. Сейчас маньяки и бандиты - сплошь силовики, ну или бывшие силовики. Эй путин, ты говорил, что силовики это особая каста, ты имел ввиду, что они агрессивные шизофрены на голову? Это ты с ними хочешь прорыв сделать? Сколько россиян убили силовики, а сколько солдаты НАТО?
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