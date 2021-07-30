Есть жертва: на крупном химзаводе в Ростовской области прогремел взрыв - СМИ

Пострадали семь человек

На крупном химическом заводе, расположенном в Ростовской области, прогремел взрыв. Пострадали семь человек, сообщает telegram-канал Don Mash.

Согласно приведенным данным, инцидент произошел на ФКП "Комбинат Каменский". В одном из заводских цехов произошло возгорание оборудования, огонь смогли локализовать лишь через полчаса. Находившиеся в здании рабочие не успели эвакуироваться.

Семь человек получили химические ожоги. Их госпитализировали в Центральную Городскую Больницу Каме

 Семь человек с химическими ожогами доставили в ЦГБ Каменск-Шахтинска.

"Комбинат Каменский" — один из крупнейших химических заводов на юге России. Кроме обычной продукции, предприятие также выполняет заказы для Минобороны. 

По предварительным данным, один человек позднее скончался в больнице.

Новость дополняется.

Егор МАЛКОВ

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