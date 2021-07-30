Пропавшего экс-судью Чауса нашли в Винницкой области в одних трусах - СМИ

Пропавшего экс-судью Чауса нашли в Винницкой области в одних трусах - СМИ
Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Мужчина сообщил, что его похитили неизвестные

Экс-судья Николай Чаус, исчезнувший после нахождения в Молдавии, найден в странном виде в одном из населенных пунктов Винницкой области. Мужчину обнаружили в одних трусах, сам он утверждает правоохранительным органам, что стал жертвой неизвестных, которые решили его похитить.

Так, староста Мазуровки обратился к местной полиции, рассказав о том, что нашел у себя в селе Чауса. Последний заявил, что его похитили неизвестные. На место выехали представители правоохранительных органов.

Страна.ua выложила в качестве доказательства фотографию Чауса. Супруга бывшего судьи подтвердила, что на снимке действительно ее муж. Однако сама женщина пока что не пообщалась с Чаусом.

Тем не менее, РИА "Новости" региональная полиция заявила, что пока что подобной информацией не располагает. Не спешит подтвердить новость и юрист Чауса Александр Вишневой: адвокат еще не успел связаться с мужчиной.

Еще осенью молдавский лидер Майя Санду заявляла о пропаже бывшего представителя законодательной ветви Украины. Позднее и.о. главы МВД Павел Войку заявил, что Чауса похитили представители другой страны и вывезли его из Украины. Однако сам экс-судья распространил в социальных сетях видеоролик, на котором объявил, что информация не соответствует действительности.

Некоторое время спустя Вишневый сообщил, что слова его клиента в ролике нельзя счесть добровольными. Юрист также заявил, что супруга бывшего судьи уверена в том, что муж обращается в непривычной для себя манере. Однако сам пропавший опроверг ее слова, попросив не комментировать ситуацию.

В 2016 году правоохранительные органы Украины задержали во время получения им взятки в 150 тыс. долларов. Аресту помешал судейский иммунитет последнего, позднее Рада дала согласие на задержание, однако Чауса уже не было в стране. Генеральная прокуратура заявила, что фигуранта задержали в Молдавии, где он попросил о политубежище, но получил отказ.

Источник: Страна.ua ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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