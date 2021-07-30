Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Евро опустился ниже 87 рублей
- Озвучен прогноз по курсу валют на неделю с 26 июля по 1 августа
800 новости
В Санкт-Петербурге утром в пятницу, 30 июля, два автомобиля провалились под асфальт на парковке. ЧП произошло рядом с домом № 33/1 по Комендантскому проспекту.
Как сообщает телеканал "МИР 24", через 20 мин к месту инцидента приехала бригада аварийной службы. Угодившие в яму машины были эвакуированы.
Пока неизвестно, что стало причиной данного происшествия.
Согласно информации на странице "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" в "ВКонтакте", из людей никто не пострадал.
Она уверена, что команды из РФ "здесь быть не должно"
Ближе к концу августа госграница может превратиться в массовое кладбище погибших животных