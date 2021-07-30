Власти Королева предупредили жителей о действующем под видом волонтера мошеннике

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Администрация Королева предупредила местное население о мошеннике, представляющемся от имени местных властей. Речь идет о некоем А. Блинове, которого многократно привлекали к уголовной ответственности за хищение чужого имущества.
Как отмечает источник, преступник наведывался к пенсионерам, представляясь волонтером. Мужчина брал у доверчивых жертв денежные средства якобы на покупку продуктов питания, после чего скрывался, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Согласно приведенным данным, фигурант никогда не состоял в общественных, политических или административных организациях города.
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