Власти Королева предупредили жителей о действующем под видом волонтера мошеннике

Мужчина уже привлекался за кражу

Администрация Королева предупредила местное население о мошеннике, представляющемся от имени местных властей. Речь идет о некоем А. Блинове, которого многократно привлекали к уголовной ответственности за хищение чужого имущества.

Как отмечает источник, преступник наведывался к пенсионерам, представляясь волонтером. Мужчина брал у доверчивых жертв денежные средства якобы на покупку продуктов питания, после чего скрывался, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Согласно приведенным данным, фигурант никогда не состоял в общественных, политических или административных организациях города.

Источник: Instagram-страница администрации Королева ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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