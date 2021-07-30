Правоохранительные органы не отвергают версию теракта

В центре Берлина на стоянке у строительного рынка сегодня произошла стрельба. По предварительным данным, ранены четыре человека – трое мужчин и одна женщина. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.

Отмечается, что сначала пострадавшим была оказана первая медицинская помощь на месте инцидента, а затем их доставили в больницу.

В настоящий момент полиция проводит спецоперацию в столичном районе Вединг. Силовики не отвергают версию теракта.

По словам репортера DPA, место преступления до сих пор оцеплено, и полиция опрашивает нескольких очевидцев происшествия. На месте ЧП по-прежнему находятся многочисленные подразделения полиции, в том числе патрульная и криминальная полиция.

По информации РИА "Новости", у пострадавших, трое из которых сейчас находятся в тяжелом состоянии, огнестрельные и ножевые ранения. При этом нападавшие пока не установлены.

