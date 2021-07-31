Пассажирский поезд Адлер-Москва врезался в цементовоз

Водитель грузовика не выжил

В Калужской области столкнулись цементовоз и пассажирский поезд Адлер – Москва. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона. 

В результате аварии погиб водитель грузовика, пассажиры не пострадали. Их эвакуировали из поезда, чтобы доставить на вокзалы. Всем желающим помогут добраться до пункта назначения.


Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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