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В Калужской области столкнулись цементовоз и пассажирский поезд Адлер – Москва. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
В результате аварии погиб водитель грузовика, пассажиры не пострадали. Их эвакуировали из поезда, чтобы доставить на вокзалы. Всем желающим помогут добраться до пункта назначения.
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