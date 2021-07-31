Водитель грузовика не выжил

В Калужской области столкнулись цементовоз и пассажирский поезд Адлер – Москва. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.

В результате аварии погиб водитель грузовика, пассажиры не пострадали. Их эвакуировали из поезда, чтобы доставить на вокзалы. Всем желающим помогут добраться до пункта назначения.



