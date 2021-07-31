Летчик успел катапультироваться

Российский истребитель Су-35 разбился в водах Охотского моря. Об инциденте стало известно сегодня, 31 июля.

Согласно приведенным данным, причиной происшествия стал отказ двигателя. Известно, что пилот успел катапультироваться. Угроз его здоровью нет.

Известно, что борт принадлежит 23-му полку, базирующемуся в Дземги в Хабаровском крае. Как пишет телеканал РЕН ТВ, самолет вылетел из аэропорта, спустя несколько минут пилот катапультировался. Судно же продолжило движение.

Как отмечает источник, самолет разбился в 50 км от населенного пункта Смирных. Пострадавших в результате инцидента нет.