Фигурант получил три года тюрьмы

Федеральная служба безопасности обнародовала видеоматериалы с гражданином Украины, который пытался организовать контрабанду боеголовок для зенитно-ракетных комплексов С-300.

На видео можно заметить, как фигурант пытается вместе с сообщниками погрузить в фургон тяжелый предмет. В следующих кадрах их задерживают на месте правоохранительные органы.

Накануне РИА Новости сообщало, что городской суд республики Марий Эл осудил гражданина Украины, который пытался переправить из Российской Федерации головки самонаведения ЗРК С-300. Служба безопасности пресекла контрабанду. Известно, что фигуранта приговорили к 3 годам и 4 месяцам заключения в колонии общего режима.

В ходе предварительного следствия, отмечает источник, у фигурантов изъяли документацию, свидетельствующую о принадлежности осужденного к деятельности украинских спецслужб.

Известно, что гражданин Украины пользовался подложными бумагами и псевдонимами, применяя конспирацию для осуществления задуманного.

Подобный судебный прецедент вынесен в Ростове-на-Дону в конце июля. Граждане Армении и России занимались торговлей деталей для ЗРК С-300. Первого осудили на 10,5 лет, второго – на 9,5 соответственно за шпионаж и государственную измену. Согласно приведенным данным, фигуранты занимались контрабандой радиолокационного оборудования, составляющего предмет государственной тайны. Оба собирали сведения о клистронах, переправляя образцы на Украину. Конечным получателем выступало госпредприятие "Укроборонпром".