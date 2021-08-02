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В Амурской области разбушевалась стихия. Сильные ливни в регионе размыли участок федеральной трассы "Амур".
Некоторое время проезд по этому участку дороги был невозможен, однако к данному моменту удалось восстановить движение по одной из полос.
Также из-за аномальных осадков без транспортного сообщения остались 11 населенных пунктов, пишет "Интерфакс". Из-за разгулявшейся стихии оказались подтоплены около 182 участков.
Сейчас спасатели занимаются ликвидацией последствий ливней.
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