Без транспортного сообщения остались 11 населенных пунктов

В Амурской области разбушевалась стихия. Сильные ливни в регионе размыли участок федеральной трассы "Амур".

Некоторое время проезд по этому участку дороги был невозможен, однако к данному моменту удалось восстановить движение по одной из полос.

Также из-за аномальных осадков без транспортного сообщения остались 11 населенных пунктов, пишет "Интерфакс". Из-за разгулявшейся стихии оказались подтоплены около 182 участков.

Сейчас спасатели занимаются ликвидацией последствий ливней.