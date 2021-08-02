В Приамурье ливнями смыло федеральную трассу - видео

Без транспортного сообщения остались 11 населенных пунктов

В Амурской области разбушевалась стихия. Сильные ливни в регионе размыли участок федеральной трассы "Амур". 

Некоторое время проезд по этому участку дороги был невозможен, однако к данному моменту удалось восстановить движение по одной из полос. 

Также из-за аномальных осадков без транспортного сообщения остались 11 населенных пунктов, пишет "Интерфакс". Из-за разгулявшейся стихии оказались подтоплены около 182 участков. 

Сейчас спасатели занимаются ликвидацией последствий ливней. 

Источник: "Интерфакс" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

FAZ: Критики проекта "Северный поток - 2" занимались лицемерием

Немецкие журналисты считают, что большинство зарубежных политиков "сидели в стеклянном доме"

Брюссель мстит Вильнюсу за ситуацию с мигрантами – эксперт

Власти Прибалтики сами спровоцировали социально-политический кризис, из которого не выйти без потерь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей