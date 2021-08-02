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В Турции перевернулся автобус с туристами. Авария произошла в районе курортного городка Сиде.
По предварительным данным, среди пострадавших есть россияне. Автобус вез путешественников из Манавгата в аэропорт, но по неизвестным пока причинам врезался в бетонное ограждение, а после перевернулся.
В результате ДТП погибли 3 человека погибли, еще 16 ранены, пишет РИА "Новости". Пострадавших уже отправили в больницы.
Позже в Сети появились кадры с места аварии.
Как выяснилось, все трое погибших – россияне. Еще пятеро туристов из России получили тяжелые ранения.
По уточненным данным, всего в автобусе было 22 российских туриста, 9 из которых – дети, пишет "Раньше всех. Ну почти".
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