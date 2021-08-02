В Турции перевернулся автобус с российскими туристами - есть погибшие

ДТП произошло под Антальей

В Турции перевернулся автобус с туристами. Авария произошла в районе курортного городка Сиде. 

По предварительным данным, среди пострадавших есть россияне. Автобус вез путешественников из Манавгата в аэропорт, но по неизвестным пока причинам врезался в бетонное ограждение, а после перевернулся.

В результате ДТП погибли 3 человека погибли, еще 16 ранены, пишет РИА "Новости". Пострадавших уже отправили в больницы. 

Позже в Сети появились кадры с места аварии. 

Как выяснилось, все трое погибших – россияне. Еще пятеро туристов из России получили тяжелые ранения. 

По уточненным данным, всего в автобусе было 22 российских туриста, 9 из которых – дети, пишет "Раньше всех. Ну почти". 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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