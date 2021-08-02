Озвучена предварительная причина смертельного ДТП с российскими туристами в Турции

В аварии погибли 3 человека

Стало известно, что могло стать причиной трагедии в Турции. По информации РИА ФАН, водитель автобуса не справился с управлением, поэтому и наехал на бетонное ограждение. 

Сейчас всех пострадавших уже разместили в больницах провинции Анталья, сообщает АТОР. Информация о состоянии получивших тяжелые травмы уточняется. Они должны были вылететь в Самару в 21:50 по местному времени. 

Всего погибли три человека, детей среди них нет. Водитель находится в тяжелом состоянии, он без сознания. 

Для родственников пострадавших была открыта горячая линия по номеру +905383933451.

По последним данным, число погибших в аварии увеличилось до 4. 

Напомним, что всего в автобусе было 22 российских туриста, среди которых 9 детей. 

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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