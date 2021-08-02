Погибшая облила автомобиль супруга бензином

В подмосковном Кашире произошла страшная трагедия. Женщина, которая из-за ревности хотела поджечь автомобиль своего мужа, в итоге сгорела сама.

Изначально ничего не предвещало беды. Мужчина, который работает дальнобойщиком, наконец вернулся из рейса. Дома его ждала жена, вместе они отметили долгожданную встречу.

Гуляния растянулись на два дня, потому что семья вдруг вспомнила, что не отмечала День ВМФ. Расслабившаяся жена вдруг решила припомнить мужу все старые обиды. Мол, мало того, что она ждет его постоянно, так он и звонит не каждый день.

Слово за слово, и вот ревнивица уже идет в гараж, держа в руках канистру с бензином. Женщина успела облить автомобиль горючим, обещая поджечь его.

На какое-то время мужчина смог ее успокоить. Тогда закатившая сцену жительница Подмосковья взяла с собой канистру и скрылась в сарае, ее муж отправился в дом. Но через какое-то мгновенье услышал мощный хлопок, а после увидел разгорающееся пламя.

Попытки потушить строение не увенчались успехом. Когда спасатели вскрыли дверь, в сарае они обнаружили ту самую женщину, но уже без признаков жизни, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Супруг покойной предположил, что она могла скончаться из-за того, что закурила, хотя ее одежда была пропитана бензином. У покойной остался взрослый сын.