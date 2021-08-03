Пропавший на Украине белорусский активист найден мертвым

Пропавший на Украине белорусский активист найден мертвым
Фото:Oleksii Kovalovukrinform /Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Тело обнаружили в одном из парков Киева

Глава "Белорусского дома на Украине" Виталий Шишов скончался. Эту информацию подтвердили во вторник, 3 августа, в киевском управлении Нацполиции Украины. Правоохранители подозревают, что активист был убит.

О том, что Виталий Шишов пропал, стало известно накануне. Гражданин Белоруссии, он жил в Киеве и возглавлял организацию, куда могли обращаться белорусы, подвергающиеся гонениям на Родине.

В понедельник, 2 августа, он вышел на пробежку и не вернулся. Спустя несколько часов его тело нашли висящим на дереве в парке неподалеку от дома. Мобильный телефон и прочие вещи были при нем. Местная полиция не исключает, что белорусского активиста убили, а затем инсценировали суицид.

"Полиция начала уголовное производство по статье "умышленное убийство" и будет проверять все версии",

– передает РИА "Новости" сообщение киевских правоохранителей. Они рассчитывают, что записи с камер наблюдения и опрос свидетелей помогут установить истинную картину произошедшего. 

В 2016 г. в Киеве был убит белорусский журналист Павел Шеремет. Позже Арсен Аваков, возглавлявший тогда МВД Украины, признал, что записи с четырех камер видеонаблюдения исчезли.

Источник: РИА Новости
Николай ВИКТОРОВ

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