Пентагон перевели на осадное положение из-за сообщений о выстрелах в районе здания. Об этом сообщают американские СМИ.

Как стало известно AP, инцидент произошел на автобусной остановке возле главного входа в здание. Пострадал как минимум один человек, данных о его состоянии нет. По другим данным, пострадали несколько, сообщает американское ТВ.

Служба охраны Пентагона объявила в "Твиттере" объявила, что в связи с произошедшем в здании объявлен локдаун.

The Pentagon currently is on lock down due to an incident at the Pentagon Transit Center. We are asking the public to please avoid the area. More information will be forthcoming.