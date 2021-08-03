Слышны выстрелы: здание Пентагона оцепили - видео

Слышны выстрелы: здание Пентагона оцепили - видео
Фото: pixabay.com
Вход и выход полностью заблокированы из-за произошедшего неподалеку

Пентагон перевели на осадное положение из-за сообщений о выстрелах в районе здания. Об этом сообщают американские СМИ.

Как стало известно AP, инцидент произошел на автобусной остановке возле главного входа в здание. Пострадал как минимум один человек, данных о его состоянии нет. По другим данным, пострадали несколько, сообщает американское ТВ. 

Служба охраны Пентагона объявила в "Твиттере" объявила, что в связи с произошедшем в здании объявлен локдаун. 

"Мы просим граждан избегать посещения этого места", – указано в сообщении.

Сейчас на месте работают полицейские. 

На видео с места происходящего можно заметить несколько машин скорой помощи, пожарных служб и полиции.

Что стало причиной инцидента неизвестно.

Источник: Associated press ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость285504
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А где нынче Петров и Боширов?
Гость288494
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Квест у них там такой понтыгонский: кто не выжил тот трупак.
Гость287687
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Piderasty свои права качают и чем дальше, тем более активней будут.
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