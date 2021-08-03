Об этом сообщила служба охраны ведомства

Угрозу на месте стрельбы у Пентагона удалось предотвратить, сейчас там безопастно.

Как пишет Служба безопастности министерства обороны США в "Твиттере", на автобусной остановке у главного входа в здание произошло преступление.

По сообщениям американских СМИ, устроившего стрельбу ликвидировал сотрудник охраны ведомства.

Напомним, ранее министерство перевели в осадное положение из-за звуков стрельбы неподалеку. Данные о пострадавших разнятся.