ЧП в Пентагоне предотвратили

Об этом сообщила служба охраны ведомства

Угрозу на месте стрельбы у Пентагона удалось предотвратить, сейчас там безопастно. 

Как пишет Служба безопастности министерства обороны США в "Твиттере", на автобусной остановке у главного входа в здание произошло преступление.

По сообщениям американских СМИ, устроившего стрельбу ликвидировал сотрудник охраны ведомства. 

Напомним, ранее министерство перевели в осадное положение из-за звуков стрельбы неподалеку. Данные о пострадавших разнятся.

Источник: Служба безопастности Пентагона ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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