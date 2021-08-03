Все в огне: фура упала с эстакады на ЦКАД в Подмосковье

Водителю удалось остаться живым

Грузовик упал с эстакады ЦКАД в Раменском. Об этом сообщает телеграм-канал "112".

Фура пробила ограждение и рухнула вниз. Водитель отделался легкими травмами, прибывшие на место ДТП врачи оказали ему первую помощь, пишет сайт "Подмосковье сегодня"


Источник: телеграм-канал "112"
Роман ИГНАТОВ

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