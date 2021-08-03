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Грузовик упал с эстакады ЦКАД в Раменском. Об этом сообщает телеграм-канал "112".
Фура пробила ограждение и рухнула вниз. Водитель отделался легкими травмами, прибывшие на место ДТП врачи оказали ему первую помощь, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
Активисты республики утверждают, что власти разваливают страну, следуя указаниям США
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