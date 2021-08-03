Сразу четыре танкера у берегов ОАЭ сообщили о потере управления

Обстоятельства произошедшего уточняются

В районе Оманского залива сразу четыре танкера почти одновременно передали предупреждение о потере контроля над управлением судном. 

Примечательно, что инцидент произошел на фоне обострения отношений между Ираном и западными странами из-за провальной ядерной сделки. Накануне США, Великобритания и Израиль обвинили Иран в причастности к атаке на нефтяной танкер у берегов Омана. Тегеран при этом свою вину отрицает. 

Точные обстоятельства произошедшего неизвестны. Есть только информация о том, что сигнал был зафиксирован у берегов Фуджейры.

При этом несколькими часами ранее в Оманском заливе был захвачен танкер Asphalt Princess, который следовал под флагом Панамы. На борт пробрались около 10 вооруженных людей. 

Источник: Associated Press ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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